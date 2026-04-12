Unfall mit Schwerverletzten auf der A7 – Vollsperrung Richtung Hamburg

Auf der A7 gibt es einen schweren Unfall, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Was ist bislang bekannt?

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn ist zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Bad Fallingbostel in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt – voraussichtlich mehrere Stunden. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Westenholz abgeleitet, teilte die Polizei mit. Auch der Zubringer von der A27 auf die A7 in Richtung Hamburg ist gesperrt.

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In den Unfall seien drei Fahrzeuge involviert gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Fahrer sei im stockenden Verkehr am Parkplatz Wolfsgrund auf den Wagen vor ihm aufgefahren – vermutlich aus Unachtsamkeit und wegen unangepasster Geschwindigkeit. Beide Fahrzeuge seien dann auf die mittlere Spur geraten und von dort auf die Einfädelungsspur hinter dem Parkplatz.

Der Wagen des Unfallverursachers geriet dann gegen eine Schutzwand und überschlug sich, wie der Sprecher weiter sagte. Das andere Fahrzeug sei gegen einen dritten Wagen gefahren. Außer den drei Schwerverletzten gebe es noch zwei Leichtverletzte. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (dpa)