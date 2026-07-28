Nach starken Regenfällen geriet ein Auto auf der A7 in den Graben. Zwei Frauen wurden schwer verletzt. Die Autobahn ist nach einer Sperrung jetzt wieder frei.

Ein Blick aus der Luft auf das Autobahndreieck Salzgitter. (Archivbild) dpa | Stefan Rampfel

Nach einem Unfall mit zwei Schwerverletzten ist die Autobahn 7 zwischen dem Autobahndreieck Salzgitter und Bockenem in Richtung Kassel wieder freigegeben worden.

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Am Abend hatte es eine Vollsperrung gegeben. Nach starken Regenfällen war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Zwei 49 Jahre alte Frauen aus dem Fahrzeug wurden schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Inzwischen gibt es auch erste Erkenntnisse zur Unfallursache: Eine Polizeisprecherin sagte, der Unfall auf der regennassen Fahrbahn sei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit passiert. (dpa/mp)