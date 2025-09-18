Unfall mit Rolls-Royce: Fahrer lässt schwer verletzten Beifahrer zurück

In Winsen an der Luhe (Landkreis Harburg) nahe Hamburg ist am Mittwochabend ein Rolls-Royce verunglückt. Der Fahrer der Luxus-Karosse flüchtete zu Fuß – und ließ seinen schwer verletzten Beifahrer zurück.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr auf der Osttangente. Nach Polizeiangaben verlor der Fahrer auf Höhe der Straße Zuckerkamp die Kontrolle über den Wagen.

Winsen: Rolls-Royce kracht gegen Baum

Der Rolls-Royce kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, ergriff der Fahrer die Flucht. Von ihm fehlt bislang jede Spur.

Auf dem Beifahrersitz fanden Einsatzkräfte einen 20-Jährigen, der schwer verletzt im Wrack eingeklemmt war. Die Feuerwehr befreite ihn und brachte ihn ins Krankenhaus.

Die stark beschädigte Luxus-Limousine wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen unter der Telefonnummer (04171) 7960 zu melden.