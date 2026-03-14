mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Krankenwagen

Ein Rettungswagen im Einsatz. (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Maximilian Koch

  • Handrup

Unfall mit Landwirtschaftsfahrzeug – Mädchen schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einem Landwirtschaftsfahrzeug im Emsland ist eine 16-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Was bisher über den Unfallhergang bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall bei Handrup (Landkreis Emsland) ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie ein kleines landwirtschaftliches Fahrzeug.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam die junge Frau am Freitagnachmittag um 16:50 Uhr mit ihrem John Deere Gator XUV 855D ohne Fremdeinwirkung von einem Feldweg ab, streifte zunächst einen Baum und prallte dann frontal gegen einen weiteren am Straßenrand.

Das könnte Sie auch interessieren: Neun Jahre nach G20: Letztes Verfahren rund um Eskalation am Rondenbarg eingestellt

Die 16-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, wird derzeit ermittelt. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test