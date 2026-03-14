Unfall mit Landwirtschaftsfahrzeug – Mädchen schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einem Landwirtschaftsfahrzeug im Emsland ist eine 16-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Was bisher über den Unfallhergang bekannt ist.

Bei einem Verkehrsunfall bei Handrup (Landkreis Emsland) ist eine 16-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie ein kleines landwirtschaftliches Fahrzeug.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam die junge Frau am Freitagnachmittag um 16:50 Uhr mit ihrem John Deere Gator XUV 855D ohne Fremdeinwirkung von einem Feldweg ab, streifte zunächst einen Baum und prallte dann frontal gegen einen weiteren am Straßenrand.

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Die 16-Jährige wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Warum sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, wird derzeit ermittelt. (dpa/mp)