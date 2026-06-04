Sattelzug und Kleinstwagen kollidieren frontal – Hubschrauber im Einsatz

Die Wucht des Aufpralls muss enorm gewesen sein: Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Lkw wurde am Donnerstagmorgen im Landkreis Harburg eine junge Frau schwer verletzt. Der Motor wurde bei dem Unfall aus dem Auto gerissen.

Laut ersten Zeugenangaben geriet die Fahrerin eines VW Up gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 62 zwischen Wohlesbostel und Hollenstedt aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenspur. Dort stieß die junge Frau mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Unfall: Motorblock aus Kleinwagen gerissen

Der Lkw-Fahrer fuhr in ein angrenzendes Feld. Der VW Up schleuderte ebenfalls in den Seitenbereich. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Kleinwagen gerissen und meterweit durch die Luft geschleudert.

Feuerwehrleute befreiten die junge Erwachsene aus dem Wrack ihres Fahrzeugs. Ein Rettungshelikopter aus Hamburg landete an der Unfallstelle und brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Streit bei Pokerrunde eskaliert: Mann sticht auf Mitspieler ein

Der Lastwagenfahrer zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Lastwagen soll mehrere Tonnen Äpfel geladen haben. Die Kreisstraße 62 ist derzeit vollständig gesperrt. Die Bergungsarbeiten nach dem Unfall könnten laut ersten Angaben noch einige Zeit dauern.