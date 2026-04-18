Auto prallt gegen Baum und brennt aus – Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall bei Natendorf im Landkreis Uelzen: Ein Mann ist am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 11 ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer gegen 14 Uhr mit seinem Pkw von Barum in Richtung Vinstedt unterwegs. Zu Beginn einer Linkskurve kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Unfall: Wagen wird auf Acker geschleudert und brennt aus

Anschließend wurde der Wagen auf einen Acker geschleudert. Dort fing das Auto Feuer. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch am Unfallort.

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Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Bergungsarbeiten und die Spurensicherung blieb die Kreisstraße 11 bis in die frühen Abendstunden gesperrt. (mp)