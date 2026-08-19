Wieso der Fahrer in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Auch ein kleines Kind wurde verletzt.

Bei einem Frontalzusammenprall ihrer Fahrzeuge sind vier Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 61-Jähriger war mit seinem Auto auf der Bundesstraße 73 in Hemmoor östlich von Cuxhaven in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei mitteilte. Die 56 Jahre alte Beifahrerin des Mannes wurde bei dem Unfall eingeklemmt und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Vier Menschen verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

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Der 19 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos, der mutmaßliche Unfallverursacher sowie ein zwei Jahre altes Kind in dessen Auto wurden schwer verletzt. Sie kamen ebenfalls in Krankenhäuser. Wieso der Mann in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. (dpa)