Massen-Crash im Alten Land: Vier Autos kollidieren, Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwerer Unfall im Alten Land bei Hamburg: Bei einer Kollision von vier Autos sind am Dienstagabend in der Gemeinde Jork im Landkreis Stade fünf Menschen verletzt worden – einige von ihnen schwer. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Unfall passierte gegen 17.50 Uhr auf der Straße Neuenschleuse zwischen Borstel und Grünendeich. Alle vier am Unfall beteiligten Fahrzeuge sind von der Fahrbahn abgekommen und teilweise in den Graben neben der Straße gerutscht.

Unfall bei Hamburg: Rettungshelikopter und mehrere Notärzte im Einsatz

Ein Rettungshelikopter, mehrere Rettungswagen und Notärzte rückten zum Unfallort aus, ebenso Feuerwehrleute und Polizisten. Nach ersten Angaben sollen fünf Personen teilweise schwer verletzt worden sein.

Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Krankenhaus geflogen. Die anderen kamen mit Rettungswagen in Kliniken.

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Die Polizei prüft Zeugenangaben, die von einem missglückten Überholmanöver berichteten. Die Kreisstraße 39 ist derzeit vollständig gesperrt. Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Der Sachschaden geht in die Zehntausende Euro.