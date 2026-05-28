Unfall beim Spurwechsel: Frau tot, Mann in Lebensgefahr

Schwerer Unfall im Landkreis Wesermarsch: Ein Auto stößt erst mit einem Wagen zusammen, überschlägt sich – und wird dann von einem Sattelzug erfasst. Eine Frau stirbt noch vor Ort.

Bei dem Unfall auf der Bundesstraße 212 bei Golzwarden ist eine 69-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen. Der 77-jährige Fahrer des Autos wurde lebensgefährlich verletzt.

Tödlicher Unfall auf B212: Auto wird von Sattelzug erfasst

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann beim Spurwechsel ein neben ihm fahrendes Auto übersehen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und überschlugen sich.

Der Wagen des 77-Jährigen wurde anschließend in den Gegenverkehr geschleudert. Dort erfasste ihn ein entgegenkommender Sattelzug.

Fahrer und Beifahrerin wurden in dem Auto eingeklemmt. Die 69-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 77-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Crash in der Wesermarsch: Polizei ermittelt zur Ursache

Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

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Die B212 bei Golzwarden wurde für die Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, dauerte die Unfallaufnahme bis etwa 20.45 Uhr. Danach wurde die Vollsperrung aufgehoben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (dpa/mp)