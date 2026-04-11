Unfall bei Straßenrennen durch die Innenstadt: Der Schaden ist enorm

Bei einem mutmaßlichen Straßenrennen in Vechta ist ein Schaden von rund 60.000 Euro entstanden. Beide Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben.

In Vechta ist es bei einem mutmaßlichen Straßenrennen zu einem Unfall mit hohem Schaden gekommen. Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, fuhren am Samstagmorgen im Innenstadtbereich von Vechta zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei einem Rennen.

Illegales Autorennen: Fahrer und Beifahrer leicht verletzt

Eines der Autos kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Dabei wurden der 25 Jahre alte Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt. Das geparkte Auto wurde auf ein weiteres Fahrzeug aufgeschoben.

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An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro. Das zweite beteiligte Fahrzeug an dem Rennen fuhr zunächst weg. Der 20 Jahre alte Fahrer stellte sich jedoch rund eine Stunde später der Polizei. Die beiden Fahrer mussten ihre Führerscheine abgeben. (dpa)