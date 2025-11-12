Mercedes-Fahrer (20) verliert Kontrolle – Radfahrerin verletzt

Einsatz auf der Bundesstraße 73: Zwischen Dollern und Agathenburg (Kreis Stade) ist es am Mittwochnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden – darunter eine Radfahrerin.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Renault Master aus Stade war gegen 15.50 Uhr in Richtung Stade unterwegs, als er hinter einem sehr langsam fahrenden landwirtschaftlichen Gespann abbremsen musste. Hinter ihm fuhr ein 20 Jahre alter Mercedesfahrer aus Horneburg. Dieser erkannte die Situation aber offenbar zu spät, fuhr auf den Transporter auf und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mercedes schleuderte daraufhin auf den Geh- und Radweg am rechten Straßenrand.

Mercedes schleudert auf Radweg: 36-jährige Mutter leicht verletzt

Dort fuhren zur gleichen Zeit eine 36-jährige Frau mit ihrem sechsjährigen Sohn auf Fahrrädern. Geistesgegenwärtig wichen sie dem Mercedes und herumfliegenden Trümmerteilen aus, gerieten dabei jedoch in den Seitenraum und stürzten.

Die Mutter wurde dabei leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Mercedesfahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des Transporters, sein 24-jähriger Beifahrer sowie der sechsjährige Junge kamen mit einem Schrecken davon.

Die Feuerwehr Dollern war mit 20 Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen. Die B73 war währenddessen rund 90 Minuten lang voll gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um – größere Behinderungen blieben aus. Der Schaden an den Fahrzeugen und Fahrrädern wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (mp)