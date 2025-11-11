Auto kracht gegen Baum: Fahrer schwer verletzt – Motor herausgerissen

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Rotenburg schwer verletzt worden. Der Wagen des Mannes sei auf der Kreisstraße 210 zwischen Süderwalsede und Holtebüttel aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, sagte die Freiwillige Feuerwehr Bothel.

Laut den Angaben war der Aufprall so stark, dass durch die Wucht der Motor aus dem Fahrzeug gerissen wurde.

Unfall bei Verden: Mann in Auto eingeklemmt

Die Einsatzkräfte befreiten den Mann mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wagen und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer sei 1998 geboren, also 26 oder 27 Jahre alt, und man gehe von überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich aus, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache liefen. Die K210 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. (dpa/mp)