Auto erfasst Fußgängerin an Baustelle: 42-Jährige stirbt

Tragischer Unfall in Diepholz: Eine 42-jährige Fußgängerin auf einem Gehweg ist von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden.

Der 33-jährige Autofahrer habe am frühen Abend eine Baustellenabsicherung übersehen, gab die Polizei bekannt. Der Verkehr werde dort wechselseitig per Ampel geregelt. Der Mann sei trotz roter Ampel mit unverminderter Geschwindigkeit in den Baustellenbereich gefahren.

Unfall: Wagen rammt Warnbaken und erfasst Fußgängerin

Sein Wagen rammte demnach mehrere Warnbaken und erfasste dann die Fußgängerin, die dort auf dem Gehweg lief. Die Frau starb noch am Unfallort. Sowohl der 33-jährige Fahrer als auch ein Zeuge erlitten einen Schock.

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Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. (dpa/mp)