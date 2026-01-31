Unfall auf glatter Straße: 21-Jähriger mit Rettungshubschrauber in Klinik

Crash auf glatter Straße: Ein 21-Jähriger hat auf einer Landstraße im Landkreis Stade die Kontrolle über seinen VW-Bus verloren – und wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der VW-Bus krachte am Samstagvormittag gegen einen Baum auf der L124 zwischen Wangersen und Bokel. Der Fahrer (21) kam gegen 10.20 Uhr auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Straße ab – warum, ist noch unklar. Beim Aufprall wurde er laut Polizei schwer verletzt.

Unfall im Landkreis Stade: Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten

Ersthelfer kümmerten sich sofort um den jungen Mann. Er konnte das stark beschädigte Fahrzeug noch selbst verlassen, bevor Rettungskräfte ihn versorgten. Anschließend wurde der 21-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik gebracht.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme war die Landesstraße L124 zeitweise voll gesperrt, größere Verkehrsprobleme gab es laut Polizei aber nicht. Der VW-Bus ist ein Totalschaden, der Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. (mp)