Schwerer Unfall auf Bundesstraße: Frau tot – Ursache gibt Rätsel auf

Schwerer Unfall bei Uelzen: Ein Mann ist in Wrestedt in den Gegenverkehr geraten. Die Folgen für ihn und seine Frau waren schwer. Die Ursache des Unfalls gibt Rätsel auf.

Eine Seniorin ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 nahe Uelzen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann der 79-Jährigen am Sonntagabend mit seinem Mazda 3 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreisel in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem anderen Auto frontal zusammengestoßen.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der 80 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, seine Ehefrau starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei wurden auch der Fahrer des Kia Sorento im Alter von 53 Jahren, eine weitere Insassin im Alter von 45 Jahren sowie zwei 16-Jährige verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge hätten einen Totalschaden erlitten.

Außerdem sei ein hinter dem Mazda fahrender Mercedes E200 durch Trümmerteile beschädigt worden. Dessen Fahrer sei aber unverletzt geblieben.

Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 4 über mehrere Stunden vollgesperrt. (mp/dpa)