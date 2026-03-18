Unfall auf A7: Aus diesem Wrack entkommt der Fahrer lebend

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch auf der A7 ereignet. Ein Mann überlebte dabei wie durch ein Wunder einen heftigen Aufprall.

Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Garlstorf und Thieshope. Ein Volkswagen-Campingwagen prallte aus bislang ungeklärter Ursache offenbar ungebremst auf einen Sattelzug, der sich vor einer Baustelle im Stau befand.

Fahrer wird mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Fahrer des Campingwagens bereits aus dem Fahrzeug befreit worden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie der Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr im Landkreis Harburg mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

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Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A7 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. (rei)