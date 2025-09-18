Unfall auf A1 bei Hamburg – zwei Verletzte und Stau

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzügen sind am Donnerstagmorgen auf der A1 bei Dibbersen (Landkreis Harburg) zwei Menschen leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 8 Uhr auf der A1 in Richtung Hamburg, kurz vor dem Buchholzer Dreieck. Demnach erkannte ein Lkw-Fahrer das Stauende zu spät und fuhr – trotz Ausweichversuch – auf einen stehenden Sattelzug auf. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, einer musste ins Krankenhaus.

Nach Unfall: Stau auf der A1 bei Hamburg

Zwei Fahrstreifen waren rund eine Stunde gesperrt, es bildete sich ein etwa fünf Kilometer langer Rückstau. Seit Beginn der Bauarbeiten auf der A261, wo auf der A1 nur noch eine statt zwei Abbiegespuren zur Verfügung stehen, staut es sich regelmäßig vor dem Buchholzer Dreieck. Auch die Zahl der Unfälle, meist mit Blechschäden, ist dort gestiegen. Zur Entlastung wurden digitale Stauwarnanlagen installiert. Die Bauarbeiten sollen im November 2025 beendet sein.