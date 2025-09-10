Tierquäler schießt auf Kater und verletzt ihn schwer – Zeugen gesucht

Die Polizei in Stade (Landkreis Stade) ermittelt in einem Fall von schwerer Tierquälerei. Eine unbekannte Person hatte mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen und diese schwer verletzt.

Laut Polizei soll sich der Vorfall vergangene Woche zugetragen haben. Den genauen Ort des Geschehens geben die Ermittler als „Thuner Mühle“ an. Dort soll Kater Felix seinen Lieblingsplatz gehabt haben. Am vergangenen Freitagabend bemerkte die Besitzerin des Tieres eine blutende Wunde am Hinterlauf des Katers.

Katze von Luftgewehr-Projektil getroffen

Ein sofort aufgesuchter Tierarzt operierte Felix und entfernte dabei ein Luftgewehrgeschoss aus dem Hinterbein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Tierquäler unter der Telefonnummer (04141) 102215.