Autos fahren auf der A1 unter einer Autobahnbrücke

Eine Autobahnbrücke über die A1 (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Christian Charisius

  • Wedemark

Unbekannte werfen Steine von Autobahnbrücke – und treffen den Wagen einer Frau

Unbekannte werfen in der Wedemark nördlich von Hannover von einer Brücke Steine auf die Autobahn. Sie treffen das Auto einer jungen Frau.

Nachdem Unbekannte von einer Autobahnbrücke in der Wedemark bei Hannover einen Stein auf ein fahrendes Auto geworfen haben, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Der Stein traf in der Nacht zum Sonntag die Windschutzscheibe des Wagens einer 24-Jährigen, die auf der A352 in Richtung Norden unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Die Frau blieb unverletzt, der Stein durchschlug nicht die Scheibe.

Nach dem Vorfall zwischen den Ortschaften Bissendorf und Bissendorf-Wietze fuhr die 24-Jährige von der Autobahn ab und alarmierte die Polizei. Einsatzkräfte fahndeten im Bereich der Brücke, konnten den bislang unbekannten Täter jedoch nicht feststellen. Der Kriminaldauerdienst setzt nun auf Zeugenbeobachtungen. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

