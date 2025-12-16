Skandal im Norden: Hakenkreuz in Kirchen-Fassade geritzt

Skandal in Bockenem (Landkreis Hildesheim): An einer Kirche der niedersächsischen Kleinstadt ist ein in die Fassade geritztes Hakenkreuz entdeckt worden. Die Polizei bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zwischen Freitag und Sonntag.

Unbekannte haben die Fassade einer evangelischen Kirche in Bockenem im Landkreis Hildesheim beschädigt und laut Angaben der Polizei ein Hakenkreuz in die Fassade geritzt. Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth habe ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, hieß es.

Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Kirche im Ortsteil Nette gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (dpa)