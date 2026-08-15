Unbekannte haben auf einem ehemaligen Friedhof bei Hildesheim zahlreiche Grabsteine umgestoßen und Grabschmuck zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben auf einem ehemaligen Friedhof in Hoheneggelsen im Landkreis Hildesheim zahlreiche Grabsteine umgestoßen und Grabschmuck beschädigt.

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Einige der Steine stammen nach Angaben der Polizei aus dem frühen 20. Jahrhundert und gehören zum denkmalgeschützten Ensemble der Kirche St. Martin.

Vandalismus auf ehemaligem Friedhof: Historische Grabsteine beschädigt

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Die Tat ereignete sich den bisherigen Erkenntnissen zufolge in den vergangenen Tagen auf dem früheren Friedhof am Messeberg. Auch Grabschmuck wurde dort der Mitteilung zufolge beschädigt oder zerschlagen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar. Die Ermittler wandten sich jedoch an die Öffentlichkeit und baten Zeugen, sich zu melden. (dpa)