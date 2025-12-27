Unbekannte bekleben Streifenwagen mit HSV-Stickern – Polizei sucht Zeugen

Kurioser Vorfall bei Hamburg: Polizisten hatten ihren Streifenwagen wegen eines Einsatzes kurz aus den Augen gelassen – doch als sie wiederkamen, klebten überall HSV-Sticker.

Die Polizeibeamten hatten das Fahrzeug am Freitag gegen 5.30 Uhr vor der Discothek „Musikladen“ an der Dorfstraße in Heinbockel (Landkreis Stade) abgestellt.

HSV-Sticker auf Polizeiauto geklebt

Während ihrer Abwesenheit wurde der Streifenwagen mit einer Vielzahl von Stickern des Hamburger Sportvereins beklebt. Wer hinter der Aktion steckt, ist derzeit unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Warum immer mehr Männer zur Brust-OP rennen: Beauty-Doc packt aus

Die Polizeiinspektion Stade bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 04141-102215 zu melden. (mp)