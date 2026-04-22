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Üble Gerüche aus Tüte – Großeinsatz an Schue in Jesteburg

Polizei und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: JOTO

Übler Geruch aus Tüte: Großeinsatz an Schule nahe Hamburg

Ein ungewöhnlicher Fund hat am Mittwochmorgen in Jesteburg im Landkreis Harburg einen größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr ausgelöst.

Laut Polizeiangaben entdeckten Grundschüler gegen 10.45 Uhr auf einem Parkplatz im Ortskern an der Hauptstraße eine merkwürdige Tüte, öffneten diese und rochen daran. Später klagten mehrere Kinder in ihrer Schule über Übelkeit. Weil zunächst unklar war, was sich in dem Müllbeutel befand, rückten Polizisten und Sanitäter mit einem größeren Aufgebot zum Moorweg an. Rettungswagen, Notarzt und ein Rettungshelikopter waren auf dem Weg zur Schule.

Polizei stellt Tüte sicher

Feuerwehrleute sicherten den Müllbeutel auf dem Parkplatz. Nach ersten Erkenntnissen soll sich darin vergammeltes Fleisch befunden haben. Die Feuerwehrleute verpackten den Beutel in einen schwarzen Plastiksack. Sanitäter und ein Notarzt untersuchten die betroffenen Kinder. Keines von ihnen musste ins Krankenhaus. Die meisten Retter konnten noch auf dem Weg zur Schule wieder umdrehen.

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