Der Fahrer eines Transporters und ein Motorradfahrer setzen fast zeitgleich zum Überholen an. Es kommt zu einem schweren Unfall.

Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Maximilian Koch

Ein Motorradfahrer ist in Kirchhatten (Landkreis Oldenburg) nach einem Ausweichmanöver gestürzt und dabei schwer bis lebensgefährlich verletzt worden.

Ein Rettungshubschrauber brachte den 39-Jährigen am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Unfall in Kirchhatten: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Mann mit seinem Bike einen Transporter, als dessen 35-jähriger Fahrer ebenfalls zum Überholen ausscherte. Um eine seitliche Kollision zu vermeiden, wich der Motorradfahrer auf den Grünstreifen aus. Dort geriet er laut Polizei ins Schlingern, streifte einen Baum und stürzte daraufhin. Der Rettungsdienst lobte die Ersthelfer, die den Verletzten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versorgten. (dpa/js)