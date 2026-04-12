Überholmanöver geht völlig schief – drei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in der Grafschaft Bentheim: Auf einer Straße sind zwei Autos von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Drei Menschen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus – einer per Hubschrauber.

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Wielen (Landkreis Grafschaft Bentheim) schwer verletzt worden. Der Unfall habe sich am Samstagvormittag auf einer Landstraße ereignet, wie die Polizei mitteilte.

Unfall in der Grafschaft Bentheim: drei Schwerverletzte

Ein 46 Jahre alter Fahrer habe zum Überholen des vor ihm fahrenden Wagens eines 67-Jährigen angesetzt, als zeitgleich ein 21-Jähriger auf die Straße einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 46-Jährige nach rechts ausgewichen, wobei sowohl sein als auch das Auto des 67-Jährigen von der Fahrbahn abkam. Beide Wagen seien gegen einen Baum geprallt.

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Die beiden Fahrer sowie die 63-jährige Beifahrerin des 67-Jährigen wurden schwer verletzt. Der 46-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. (dpa)