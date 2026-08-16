Ein Überholversuch auf der B401 ist mit einem Überschlag und drei Schwerverletzten geendet. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Schwerer Unfall im Landkreis Emsland: Drei junge Menschen sind bei einem Autounfall bei Dörpen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 21-Jähriger zuvor bei einem Überholmanöver die Kontrolle über seinen Wagen verloren.

Das könnte Sie auch interessieren; Spannend wie ein Krimi: Wie zwei Hamburger Mediziner den Contergan-Skandal aufdeckten

Der junge Mann war am Samstagabend mit zwei Begleiterinnen im Alter von 21 und 18 Jahren auf der B401 unterwegs. Während des Überholversuchs kam er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich, wie die Polizei weiter mitteilte.

Ein Hubschrauber und zwei Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Bundesstraße wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. (dpa)