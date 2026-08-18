Ein 19-Jähriger setzt zum Überholen an, dann kommt es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Auto.

Im Landkreis Vechta sind zwei Autos zusammengestoßen, dabei wurden fünf junge Erwachsene schwer verletzt.

Die Menschen im Alter zwischen 18 und 27 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Landkreis Vechta: Fünf Verletzte nach Unfall

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Den Ermittlungen zufolge kam es zu dem Unfall am Montag in Lohne (Oldenburg), nachdem ein 19 Jahre alter Autofahrer den Wagen einer 27-Jährigen überholen wollte. Als die Frau links in eine Hofeinfahrt fuhr, kam es dem Sprecher nach zum Zusammenstoß. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. (dpa/mp)