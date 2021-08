Überfall im Asia-Imbiss: Durch Zufall: Polizei nimmt mutmaßlichen Täter in Hamburg fest

Anfang Juni war am Rathausplatz in Buchholz ein Asia-Imbiss überfallen worden. Ein Duo griff den Betreiber an, schlug und trat ihm gegen den Kopf. Dann flohen sie ohne Beute. Nun hat die Polizei einen der mutmaßlichen Verbrecher identifiziert – durch einen Zufall.

Er ist 35 Jahre alt und in Buchholz gemeldet. Eine Durchsuchung seiner Wohnung verlief negativ – er war nicht da. „Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen“, so ein Polizeisprecher.

Durch Zufall: Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber in Hamburg fest

Geschnappt wurde er dann letztlich Ende Juni in Hamburg: Der Mann soll in Harburg einen Diebstahl begangen haben. Die Hamburger Polizisten benachrichtigten aufgrund des laufenden Haftbefehls ihre Kollegen aus Niedersachsen. „Seitdem sitzt der Verdächtige in U-Haft.“

Bisher habe sich der 35-Jährige nicht zu der ihm vorgeworfenen Tat geäußert. Auch die Identität seines mutmaßlichen, noch immer flüchtigen Komplizen wollte er laut Polizei nicht preisgeben.

Der Imbiss-Betreiber, den das Duo schwer verletzt haben soll, konnte erst nach mehreren Tagen im Krankenhaus wieder nach Hause. Ihm soll es mittlerweile wieder gut gehen. (dg)