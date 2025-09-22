Türen schließen sich vor Mutter – Baby fährt allein mit der Bahn

Schockmoment für eine Mutter in Hannover. Gepäck und Kind waren am Bahnhof Langenhagen schon im Zug, als sich die Zugtüren plötzlich vor ihren Augen schlossen und sich nicht mehr öffnen ließen.

Das einjährige Mädchen fuhr allein mit dem ME 82884 in Richtung Uelzen davon. Eine 26-jährige Frau aus Eschede und eine 66-Jährige aus Hannover betreuten das allein reisende Baby im Zug. Während die Mutter mit Hilfe der Polizei den Schaffner kontaktieren ließ.

Man verständigte sich auf eine schnellstmögliche Zusammenführung von Mutter und Tochter am Bahnhof in Uelzen. Am örtlichen Bundespolizeirevier konnte die 29-jährige Mutter dann ihr Töchterchen unversehrt wieder aus den Händen der helfenden Damen in die Arme schließen. (dpa)