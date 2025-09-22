mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Mehrere straftaten begangen und offene haftbefehle – Schwarzfahren wurde Mann am bahnhof Altona zum Verhängnis

Ein Bundespolizisten an einem Zug der Bahn. (Symbolfoto) Foto: dpa | Sven Hoppe

Türen schließen sich vor Mutter – Baby fährt allein mit der Bahn

Schockmoment für eine Mutter in Hannover. Gepäck und Kind waren am Bahnhof Langenhagen schon im Zug, als sich die Zugtüren plötzlich vor ihren Augen schlossen und sich nicht mehr öffnen ließen.

Das einjährige Mädchen fuhr allein mit dem ME 82884 in Richtung Uelzen davon. Eine 26-jährige Frau aus Eschede und eine 66-Jährige aus Hannover betreuten das allein reisende Baby im Zug. Während die Mutter mit Hilfe der Polizei den Schaffner kontaktieren ließ.

Das könnte Sie auch interessieren: Radfahrer prallt gegen Autotür – und stirbt an seinen Verletzungen

Man verständigte sich auf eine schnellstmögliche Zusammenführung von Mutter und Tochter am Bahnhof in Uelzen. Am örtlichen Bundespolizeirevier konnte die 29-jährige Mutter dann ihr Töchterchen unversehrt wieder aus den Händen der helfenden Damen in die Arme schließen. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test