Schwerer Unfall am Dienstagmorgen im Landkreis Cuxhaven: Ein Autofahrer, der viel zu schnell unterwegs war, erkannte zu spät, dass Autos vor ihm hielten – und raste in sie hinein. Die gerammten Fahrzeuge wurden in den Gegenverkehr geschleudert. Es gab mehrere Verletzte.

Laut Polizei krachte es gegen 5.50 Uhr auf der L135 bei Dorfhagen. Dort war ein 28-jähriger Mann mit seinem Wagen auf der L135 in Richtung Bremerhaven unterwegs und wollte nach links abbiegen. Eine Frau (67) hielt mit ihrem Auto verkehrsbedingt dahinter. Dann rauschte ein Mann (41) von hinten mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit heran und fuhr in die stehenden Autos.

L135: Autos durch Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert

Anzeige

Durch den heftigen Aufprall wurden die gerammten Pkw in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierten dort mit dem Auto einer 28-jährigen Frau. Bei dem Crash wurde der 41-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Mann und die 28-jährige Frau wurden schwer verletzt und ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Seniorin blieb nach derzeitigem Stand unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Bett fängt Feuer, schlafendes Paar verletzt – die Ursache ist kurios

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus: Der mutmaßliche Unfallverursacher hatte keinen Führerschein. Sein Auto war weder zugelassen noch versichert. Außerdem waren daran Kennzeichen angebracht, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Der Bereich um die Unfallstelle war mehrere Stunden voll gesperrt.