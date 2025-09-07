Traurige Gewissheit: Gesuchter 18-Jähriger tot aufgefunden

Am Samstag war noch in einer großangelegten Suchaktion nach ihm gesucht worden. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Der im ostfriesischen Süderneuland vermisste 18-Jährige ist tot.

Wie die Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mitteilte, ist der junge Mann ums Leben gekommen. Es handele sich um „ganz unglückliche Umstände“, so eine Sprecherin.

Die genauen Todesumstände sind bislang nicht bekannt. Die Polizei schließt jedoch aktuell eine Fremdeinwirkung aus. „Nach jetzigem Stand gehen wir von einem Unglücksfall aus“, so die Polizei-Sprecherin. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. (mp/dpa)