Nach dem sechsfachen Mord in Stade klauen unbekannte Täter verschiedene Gegenstände von der Gedenkstätte – doch die Trauernden lassen sich davon nicht beirren.

Vor dem abgesperrten Haus in Stade liegen weiterhin Blumen und Kerzen als stille Gedenkzeichen am Rand des Gehwegs. JOTO

Ausgerechnet am Tatort des tödlichen Gewaltverbrechens im Eltern-Kind-Haus in der Dankersstraße in Stade sind Trauergegenstände verschwunden. Nach Angaben von Nachbarn wurden in den vergangenen Tagen Blumen, Kerzen, Flaggen und weitere Gedenksachen entfernt, die für die sechs Todesopfer niedergelegt worden waren.

Die Gegenstände standen neben dem Gehweg vor dem Haus. Die Stadt Stade erklärte auf Anfrage, die Trauergegenstände nicht entfernt zu haben. Wer für das Verschwinden verantwortlich ist, bleibt bislang unklar. Das Haus bleibt weiterhin versiegelt und ist mit Polizeiband abgesperrt.

Einige Plakate hängen und Blumen liegen noch an der Grundstücksmauer. Trauernde haben inzwischen auf dem Nachbargrundstück neue Blumen abgelegt und Kerzen entzündet.