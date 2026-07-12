Der Borkumer Albertus Akkermann ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Die Trauer ist groß – nicht nur auf der Insel.

Er war „Musiker, Wattführer und Borkums bester Botschafter”: Der Ostfriese Albertus Akkermann ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Freunde und Wegbegleiter trauern.

„Albertus war ein großer Mann mit einem großem Friesenherz“, schreibt Ankerherz Verleger Stefan Kruecken in einem emotionalen Nachruf. Nach schwerer Krankheit sei der bekannte Borkumer Wattführer im Alter von nur 59 Jahren verstorben.

Albertus Akkermann war auf Borkum eine Institution: Er kannte sich im Watt aus wie kein Zweiter und begeisterte mit seinen legendären Wattführungen. Zudem engagierte er sich für die SPD sowie dem Tier- und Klimaschutz auf der Insel. Außerdem verachtete er Rechtspopulismus in jeder Form, so Kruecken.

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Albertus Akkermann wurde während Corona zum Youtube-Star

Während der Corona-Zeit stellte Akkermann sich mit seinem Akkordeon ins Watt und sang Lieder. Er wollte Hoffnung schenken in düsteren Zeiten – und erreichte damit Hunderttausende über Youtube.

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„Er war der natürliche Mittelpunkt jeder Gruppe, die er mit seiner Energie zusammenband. Er war das Epizentrum, er, sein Akkordeon und die Lieder,“ schreibt Kruecken in seinem Nachruf. „Bertus wird eine gewaltige Lücke hinterlassen.“

Tierschutz Borkum: Akkermann hat Borkum geprägt wie nur wenige

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Auch der Tierschutzverein Borkum trauert um Albertus Akkermann. Auf Facebook schreibt der Verein: „Mit Albertus verliert unsere Insel eine Persönlichkeit, die Borkum geprägt hat wie nur wenige. Sein Wissen über das Wattenmeer, seine Musik und seine tiefe Verbundenheit mit seiner Heimat werden unvergessen bleiben.“



