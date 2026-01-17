Transporter kracht gegen Baum – Fahrer stirbt noch am Unfallort

Tödlicher Unfall im Landkreis Harburg: Bei der Kollision mit einem Baum ist der Fahrer eines Transporters ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben kam der 35 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters gegen 23.50 Uhr zwischen Hollenstedt und Dierstorf aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kollidierte mit mehreren Bäumen. Die Fahrerseite des Transporters riss bei dem Unfall ab. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren am Unfallort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Warum der Kleintransporter von der Straße abkam, ist derzeit noch unklar.