Trecker nimmt ihm die Vorfahrt: Transporter komplett zerstört

Schwerer Unfall im Landkreis Harburg: Ein Transporter ist mit einem Traktor zusammengestoßen, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Freitagmittag auf der Kreisstraße 86 zwischen Stelle und Maschen. Nach Angaben der Polizei soll ein Traktorfahrer von einem Feld auf die Straße eingebogen sein und dabei einem herannahenden Transporter die Vorfahrt genommen haben.

Unfall mit Traktor: Fahrzeugteile am Transporter abgerissen

Der Transporter prallte gegen den Traktor, an dem eine Pflanzenschutzspritze angebracht war. Die Front des Transporters wurde massiv eingedrückt, Fahrzeugteile rissen ab und verkeilten sich in dem landwirtschaftlichen Gerät. Ersthelfer befreiten den Fahrer aus dem Wrack. Anschließend wurde er vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

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Gefahrstoffe traten nach Angaben der Polizei nicht aus. Die Kreisstraße blieb für mehr als anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt. Währenddessen wichen viele Autofahrer über einen Feldweg am Maschener See aus, wo es auf der engen Strecke zu gefährlichen Situationen kam.

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Die Polizei sicherte umfangreiche Spuren und ermittelt nun, ob der Traktorfahrer an der Unfallstelle überhaupt nach links abbiegen durfte.