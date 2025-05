Rauchwolke vor den Toren Hamburgs: Großeinsatz und Warnung an Anwohner

Ein brennender Transporter hat am Donnerstagabend in Meckelfeld im Landkreis Harburg für einen großen Feuerwehreinsatz gesorgt. Eine Person wurde verletzt. Die Rauchentwicklung war während des Feuers so stark, dass die Anwohner alarmiert wurden.

Das Fahrzeug stand gegen 18.35 Uhr in einer Reihe geparkter Fahrzeuge auf einem Firmengrundstück am Brookdamm in der Nähe eines Gebäudes in Flammen. Laut Feuerwehr entwickelte sich schnell eine starke Rauchentwicklung. Deswegen gab es eine Warnmeldung für die Anwohner. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Meckelfeld begannen mit den Löscharbeiten.

Der Brand, der sich hauptsächlich im vorderen Bereich des Transporters konzentrierte, konnte durch das schnelle Eingreifen der Retter unter Kontrolle gebracht werden. Dadurch verhinderten die Feuerwehrleute ein Übergreifen der Flammen auf das nahestehende Gebäude und weitere abgestellte Fahrzeuge.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und wird untersucht. Eine Person wurde durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt und von Sanitätern behandelt.