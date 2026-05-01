Riesige Rauchwolke über dem Alten Land: Traktor steht in Flammen

Am Freitagmorgen stand auf einer Obstplantage bei Ladekop ein Traktor in Flammen. Die Rauchwolke war so groß, dass die Feuerwehr auf Sicht anfahren konnte.

Gegen 6.20 Uhr am Freitagmorgen stand bei Ladekop im Landkreis Stade ein Traktor in Flammen – mitten auf einer Apfelplantage im Alten Land. Über dem Trakto zog eine große, schwarze Rauchwolke auf. Diese war so groß, dass die Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden bereits auf Sicht anfahren konnten.

Brand wurde gelöscht, Traktor erleidet Totalschaden

Nach ersten Erkenntnissen soll der Traktor für die Wasserbeförderung in Betrieb gewesen sein. Als die Einsatzkräfte auf der Plantage eintrafen, stand das Fahrzeug im Vollbrand. Um alle Glutnester abzulöschen, setzten die Feuerwehrleute Schaum ein.

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Den Traktor konnten sie nicht mehr retten, das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.