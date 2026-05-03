Tragödie im Norden: Segelflugzeug stürzt ab – Pilot ist tot

Der tödliche Absturz eines 72-Jährigen in einem Segelflugzeug beschäftigt die Polizei. Sie sucht nach den Hintergründen des Unglücks.

In Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ist ein 72-jähriger Pilot mit seinem Segelflugzeug abgestürzt und gestorben. Es wird aktuell noch ermittelt, wie es zu dem Absturz am Samstagmittag kommen konnte, teilt die Polizei mit.

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Das Segelflugzeug sei in einem schwer zugänglichen Gelände an einem Höhenzug abgestürzt, dem Ith-Kamm. Der Pilot sei vom nahegelegenen Segelflugplatz in Bisperode gestartet. Höhenretter und Feuerwehren waren am Aebnd im Einsatz. (dpa)