Tragödie im Norden: Mann stirbt nach Sturz in Gleise

In Leer ereignet sich am Samstagmorgen ein tragischer Unfall an einem Bahnübergang. Ein älterer Mann stürzt, rutscht durch die Straßenglätte auf die Gleise – dann rollt ein Zug an.

Ein Mann ist in Leer an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen, nachdem der 79-Jährige versucht hatte, mit seinem Fahrrad den Bahnübergang zu überqueren und dabei mit der sich senkenden Bahnschranke zusammenstieß und stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Durch die Straßenglätte sei der 79-Jährige dann auf die Gleise gerutscht und dort, trotz Vollbremsung des Lokführers, von dem Zug erfasst worden. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. (dpa)