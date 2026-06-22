Trauriger Zwischenfall beim Jubiläums-Hurricane in Niedersachsen: Eine Festivalbesucherin kollabiert plötzlich und kann trotz sofortiger Hilfe nicht gerettet werden.

Das Festivalpublikum steht dicht an dicht beim Hurricane-Festival (Symbolbild). picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen

Auf dem Hurricane-Festival im niedersächsischen Scheeßel ist eine 41 Jahre alte Besucherin gestorben. Die Frau litt nach bisherigen Erkenntnissen mutmaßlich an Vorerkrankungen und wurde am Samstagnachmittag im Beisein von Rettungskräften reanimiert, wie die Polizei mitteilte. Trotz der Wiederbelebungsmaßnahmen konnte sie nicht gerettet werden.

Die Polizei ermittelt zur genauen Todesursache. Derzeit lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder einen Zusammenhang mit dem Festival vor. Die Begleitpersonen der Frau erlitten einen Schock und wurden von Notfallseelsorgern unterstützt.

Das Hurricane zählt zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Zu dem Freiluft-Musikfestival mit Rock, Pop, Alternative, Indie, Hip-Hop und Elektro kommen täglich bis zu 70.000 Besucher. Das Festival feierte in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und lief von Freitag bis Sonntag. (dpa)

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