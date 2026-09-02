Wenn das Leben innerhalb von einem Moment verändert wird: Ein Vater von drei Mädchen kämpft gegen einen unheilbaren Hirntumor.

Der Familienvater Eugen kämpft gegen Hirntumor. Er hat eine Frau und drei Töchter. GoFundMe

Ein tragisches Schicksal in Wittorf bei Bardowick (Landkreis Lüneburg) sorgt für große Anteilnahme: Familienvater Eugen kämpft gegen einen Gehirntumor. Einmal hat er die Krankheit bereits besiegt. Rund zwölf Jahre später ist der Tumor zurück – diesmal bösartig und unheilbar. Viel Hoffnung bleibt dem 41-Jährigen nicht.

Eugen erfuhr an seinem 40. Geburtstag von der neuen Diagnose. Er unterzog sich zwei Chemotherapien. Die zweite musste jedoch vorzeitig beendet werden, weil sie keinen Erfolg versprach und sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechterte.

Laut seiner Schwägerin ist Eugen ein Mensch, der sein Leben lang voller Energie, Lebensfreude und Leidenschaft war. GoFundMe

Eugen ist Vater von drei Mädchen und Ehemann sowie Fußballfan und -spieler. Seit seiner Erkrankung ist vieles nicht mehr selbstverständlich. Besonders belastet ihn die Sorge, nicht mehr für seine Familie da sein zu können. Gleichzeitig möchte er die verbleibende Zeit so gut wie möglich mit seiner Familie verbringen.

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GoFundMe: Spenden für Eugen

Seine Schwägerin hat deshalb auf der Plattform GoFundMe einen Spendenaufruf gestartet. Mehr als 43.000 Euro sind bislang zusammengekommen, zahlreiche Menschen haben ihre Anteilnahme bekundet. Mit dem Geld sollen bereits entstandene und weiterhin anfallende Lebenshaltungskosten gedeckt und medizinische Maßnahmen ermöglicht werden.

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Auf der Spendenplattform beschreibt seine Schwägerin, wie sehr Eugen die Nachricht getroffen habe, dass die Behandlung den Tumor nicht aufhalten könne. Der zuvor mutige und lebensfrohe 41-Jährige habe dadurch viel Hoffnung, Kraft und Zuversicht verloren.

„Unser größter Wunsch ist, dass Eugen sich in dieser schweren Zeit nicht auch noch um Geld sorgen muss“, schreibt seine Schwägerin Irena D. Neben der finanziellen Unterstützung gehe es auch darum, Eugen in dieser schwierigen Zeit das Gefühl zu geben, nicht allein zu sein. (js)