Eine Frau will zu Fuß eine Straße überqueren, dabei wird sie von einem Pizza-Lieferfahrzeug erfasst. Für die 57-Jährige endet der Unfall tödlich.

Schwerer Unfall in Braunschweig: Eine 57 Jahre alte Fußgängerin ist am Samstagabend von einem Auto überfahren worden. Kurz darauf starb sie an ihren Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau um 20.45 Uhr die Celler Straße im westlichen Ringgebiet überqueren, als sie vom Pizza-Lieferfahrzeug eines 20-Jährigen erfasst wurde.

Schwerer Unfall in Braunschweig: Frau von Pizza-Lieferant überfahren – tot

Anzeige

Das könnte SIe auch interessieren: Makabrer geht's nicht: Das steckt hinter dem schaurigen Job der Hamburger Stadtleichenfrau

Dabei wurde die 57-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Sie erlitt schwerste Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle – trotz sofortiger Rettungsversuche.

Die Straße wurde für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Das unfallbeteiligte Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. (mp/dpa)