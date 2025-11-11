Tragischer Unfall an Autobahn-Dreieck: 34-Jähriger aus Wagen geschleudert – tot

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Buchholzer Dreieck ist am Montagabend ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ersthelfer begannen sofort mit der Reanimation des Opfers. Jedoch kam für den Mann jede Hilfe zu spät.

Der Fahrer war gegen 21.55 Uhr mit einem VW Multivan von der A1 auf die A261 in Richtung Hamburg unterwegs, als es zu dem Unglück kam. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet das Fahrzeug unmittelbar im Bereich der abzweigenden Fahrbahn auf die dort beginnende Leitplanke.

Tödlicher Verkehrsunfall am Buchholzer Dreieck

Der Kleinbus überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf der linken Seite auf einem Grünstreifen zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und blieb regungslos im Seitenraum liegen.

Ersthelfer alarmierten umgehend die Rettungskräfte und versuchten, den Mann zu reanimieren, doch alle Maßnahmen blieben erfolglos. Der 34-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Abzweigung der A1 bis in den Morgen gesperrt

Die Feuerwehr Rade war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, leuchtete die Unfallstelle aus und suchte das Gelände mit einer Wärmebildkamera ab. Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Personen am Unfall beteiligt gewesen waren.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit den Kiez-Cops auf Streife: Auf der Reeperbahn nachts um halb sechs…

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten blieb der Abzweig von der A1 zur A261 bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. (mp)