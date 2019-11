Tragischer Unfall auf Bauernhof: Dreijähriger von Traktor erfasst – tot

Fintel -

Bei einem tragischen Arbeitsunfall ist am Donnerstagnachmittag ein Dreijähriger im niedersächsischen Fintel (Landkreis Rotenburg) gestorben. Er ist in eine Landmaschine geraten und ist so schwer verletzt worden, dass er noch am Unfallort verstorben ist.

Am Nachmittag arbeitete ein 58-jähriger Bauer an der Silageproduktion. Mit einer, an seinen Taktor angehängten, Maschine, wickelte er das Heu in die dafür vorgesehene Folie ein.

Fintel: Traktor-Fahrer hatte den Dreijährigen nicht bemerkt

Plötzlich lief ein dreijähriger Junge in den Arbeitsbereich des Geräts. Er wurde von der Maschine erfasst und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 58-Jährige hatte nicht bemerkt, dass das Kind in den Schwenkbereich des Traktors geraten war.