Tragischer Unfall auf Autobahn im Norden: 58-Jähriger stirbt – Verursacher flüchtet

Ein Autofahrer wird bei einem Überholmanöver von einem anderen Fahrzeug touchiert. Der 58-Jährige verliert die Kontrolle und erliegt später seinen Verletzungen.

Nach einem folgenschweren Unfall auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg – kurz vor der Rastanlage Ostetal – sucht die Polizei nach Zeugen. Der 58-Jährige war am Freitagabend mit seinem grauen VW Tiguan auf der linken Überholspur der A1 in Richtung Hamburg unterwegs, als er gegen 21.30 Uhr hinter der Anschlussstelle Sittensen die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

Der Grund: Ein anderes Auto, das in gleicher Richtung auf der Mittelspur unterwegs war, hatte den VW touchiert. Das unbekannte Fahrzeug hatte plötzlich auf die Überholspur gewechselt, dabei war es zu einer seitlichen Berührung gekommen, wie die Polizei mitteilte.

VW-Fahrer stirbt nach Kollision auf der A1

Der 58-Jährige verlor die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte vor ein Lkw-Gespann auf der rechten Spur und prallte – nach einem erneuten Zusammenstoß – gegen die Außenschutzplanke. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 58-jährige Mann lebensbedrohliche Verletzungen. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb er noch am Abend im Krankenhaus.

Der oder die Unbekannte im anderen Pkw setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Lkw-Fahrer blieb den Angaben nach unverletzt. Bis in die frühen Morgenstunden war die A1 dicht – erst gegen 6 Uhr rollte der Verkehr wieder. Polizei, Rettungsdienst und die freiwillige Feuerwehr Sittensen waren im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei den bislang unbekannten Fahrer oder die Fahrerin des beteiligten Wagens. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Sittensen unter 04282 / 5087-0 entgegen. (dpa/mp)