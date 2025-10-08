Tragischer Unfall im Norden: Fußgänger von Bus erfasst – Lebensgefahr!

Schlimmer Unfall am Mittwochabend in Lüneburg: Am zentralen Busbahnhof (ZOB) wurde ein 64-jähriger Mann von einem Linienbus erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Ersten Angaben von Polizei und Feuerwehr zufolge ereignete sich das Unglück gegen 18.30 Uhr auf dem Gelände des Busbahnhofs in der Bahnhofstraße – direkt neben dem Hauptbahnhof. Der Senior, der offenbar von den Gleisen in Richtung der Bushaltestellen unterwegs war, wollte die Fahrbahn überqueren, als es zum folgenschweren Zusammenstoß kam.

ZOB Lüneburg: Mann gerät unter Bus und wird eingeklemmt

Der Mann geriet unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt. Feuerwehrleute rückten mit Spezialausrüstung an, hoben den Bus mit Hebekissen an und konnten den Schwerverletzten befreien. Noch vor Ort musste er reanimiert werden – anschließend kam er unter lebensbedrohlichen Bedingungen in ein Krankenhaus.

Auch der Busfahrer erlitt einen Schock, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Eine Passantin, die den dramatischen Vorfall miterlebte, kam mit Schocksymptomen in eine Klinik. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden von Notfallseelsorgern betreut.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab und leitete umfangreiche Ermittlungen ein. Die Sperrung des Busbahnhofs dauerte bis in die Abendstunden an. Zahlreiche Buslinien mussten umgeleitet werden.