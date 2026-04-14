Tragische Unfälle im Norden: Zwei junge Männer tot, vier Teenager schwer verletzt

Bei zwei schweren Unfällen in Niedersachsen sind die beiden jungen Fahrer ums Leben gekommen. In einem Fall wurden vier weitere Personen schwer verletzt.

In Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) ist ein 21-Jähriger bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam der junge Mann am späten Montagabend mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben.

Elektroauto geht nach Baum-Kollision in Flammen auf

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte überhöhte Geschwindigkeit die Ursache gewesen sein. Da es sich um ein Elektroauto handelte, das nach dem Aufprall Feuer fing, gestaltete sich die Bergung des Autos schwierig. Die Feuerwehr löschte den Brand, eine Fachfirma transportierte das Fahrzeug ab.

Bei dem Unfall in Engden nahe Bad Bentheim ist ein 18 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen gestorben. Beim Zusammenstoß mit einem Baum wurden vier weitere Autoinsassen schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei sagte.

Ein Toter und vier Verletzte nach Unfall in Engden

Die vier Männer und eine Frau waren in einem Kleinwagen unterwegs, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Nach dem Zusammenstoß mit dem Baum überschlug sich das Auto den Angaben nach mehrfach und kam nach etwa 200 Metern zum Stillstand.

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Der Fahrer und zwei weitere Insassen wurden aus dem Auto geschleudert. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Bei den weiteren Verletzten handelt es sich um zwei 18-Jährige und einen 17-Jährigen sowie eine 17-Jährige. (dpa/mp)