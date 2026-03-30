Touri-Ansturm: Diese Stadt im Umland boomt

Eine malerische Altstadt und ganz viel Geschichte: Lüneburg hat im Jahr 2025 erneut einen Besucherrekord verzeichnet. Vor allem für Kurztrips ist die niedersächsische Kleinstadt bei vielen Touristen beliebt.

Das Salzmuseum, die Universität, der kleine Hafen oder die Drehorte der berühmten ARD-Telenovela „Rote Rosen“: Es gibt viele Gründe, um nach Lüneburg zu fahren. Im Jahr 2025 hat die Hansestadt laut des Statistikamts mit 217.500 Gästeankünften erneut einen Höchstwert erreicht – im Jahr 2024 waren es 211.118. Zudem sei das Jahr 2025 mit 438.871 Übernachtungen bereits das vierte Rekordjahr in Folge. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liege bei zwei Tagen.

Besucherrekord in norddeutscher Kleinstadt

Vom Touri-Ansturm profitieren auch Gastronomen, Hoteliers und Ladenbesitzer. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 konnte Lüneburg sogar ein Wachstum von knapp 23 Prozent in den Übernachtungen verzeichnen. „Die Gäste, die Lüneburg besuchen, finden eine lebens- und liebenswerte Stadt vor, die durch ihre Historie und ihr gut erhaltenes Erscheinungsbild eine besondere Auszeit vermittelt“, sagt Melanie-Gitte Lansmann, Geschäftsführerin der Lüneburg Marketing GmbH.

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Auch Lüneburgs Oberbürgermeisterin Claudia Kalisch freut sich: „Der erneute Besucherrekord zeigt: Unsere Stadt gewinnt stetig an Anziehungskraft.” Parallel zur positiven Besucherentwicklung wachse auch die touristische Infrastruktur: Die Zahl der geöffneten Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten stieg von 26 (2024) auf 29 (2025). (mp)