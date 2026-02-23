Toter in Unterkunft: Tatverdächtiger verletzt sich lebensgefährlich

Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagabend in einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg. Ein Mann wurde tot aufgefunden. Die Polizei hatte den Tatverdächtigen schnell ausgemacht.

Ein 61 Jahre alter Bewohner einer Obdachlosenunterkunft in Lüneburg ist am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags gegen einen 53 Jahre alten Mitbewohner. Der Mann sei dringend tatverdächtig, seinen Mitbewohner im Verlauf der letzten Tage getötet zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Obdachlosenunterkunft: Mutmaßlicher Täter verletzt sich selbst

Einsatzkräfte stellten deutliche Hinweise auf ein Tötungsdelikt in dem gemeinsamen Zimmer fest. Parallel fiel der 53-Jährige durch sein Verhalten auf, zog sich in einen anderen Raum der Unterkunft zurück und drohte sich mit mehreren Messern zu verletzen.

Einsatzkräfte konnten den Mann zwar zur Aufgabe bewegen, er verletzte sich schwer, sodass er notoperiert werden musste. Er schwebt nach derzeitigem Stand nicht in Lebensgefahr, ist jedoch nicht vernehmungsfähig, wie es weiter hieß. (dpa)