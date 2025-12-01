Hamburger (31) tot auf der Straße gefunden: Polizei hat konkreten Verdacht

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 31 Jahre alten Mann am Samstagabend in Meckelfeld ermittelt nun die Polizei. Die Beamten haben auch schon einen Verdacht, was das Motiv betrifft.

Der Leichnam des Mannes wurde am Sonntag obduziert. Die Rechtsmedizin stellte laut Polizei dabei fest, dass der 31-jährige Hamburger durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt wurde.

Der Angriff ereignete sich vermutlich im Lerchenweg in Meckelfeld (Gemeinde Seevetal/Landkreis Harburg). Von dort schleppte sich das Opfer noch bis zur Glüsinger Straße. In Höhe einer SB-Tankstelle brach der Mann schließlich auf der Fahrbahn zusammen.

Meckelfeld: Ermittler werten weiter Spuren aus – Zeugen gesucht

Noch am Sonntag wurden zahlreiche Zeugen vernommen. Die Ermittlerinnen und Ermittler haben zudem mit der Auswertung der in der Nacht gesicherten Spuren begonnen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise: Wer am Samstagabend im Bereich des Lerchenwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich beim Zentralen Kriminaldienst unter der Telefonnummer (04181) 2850 zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass das Motiv für die Tat im privaten Umfeld des Opfers zu finden ist. (mp)